Умное молоко усвоить легко!

Забота о себе начинается с выбора правильных продуктов. Но что делать людям, которые хотят получать максимальную пользу для организма, и тем, кто страдает от непереносимости молока?

Попробуйте Умное молоко А2 и убедитесь в натуральности и пользе настоящего низкоаллергенного коровьего молока.

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A2 молоко

Об Умном молоке

Не выделяет БКМ 7

Не выделяет бета-казоморфин-7 (БКМ 7), который может вызвать воспаление слизистой кишечника и неприятные ощущения в желудочно-кишечном тракте.

Кому это подойдет?

Многие люди с непереносимостью молока считают, что у них непереносимость лактозы. Хотя в большинстве случаев дискомфорт в ЖКТ может вызывать белок А1, который есть в обычном молоке. Поэтому А2 может избавить от неприятных последствий обычного молока.

Как мы убираем из молока А1?

Мы просто отбираем коров, которые естественным образом дают молоко без этого типа белка, и делаем всю нашу продукцию исключительно из их молока.

Помогает решить проблемы с ЖКТ
Не содержит БКМ7
100% Натуральные молоко и вкус
Полезно детям
Легче усваивается

Что про Умное молоко говорят эксперты

  • Сергей Симоненко

    Сергей Симоненко
    Директор НИИ детского питания, филиала ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии

    Качественное и сбалансированное питание – главная составляющая правильного развития детского организма. При этом очень важно, чтобы продукты для детского рациона производились в России – это позволит контролировать всю цепочку производственного процесса и быть уверенным в качестве и результате. Поэтому мы очень рады, что компания «А2 Молоко» запустила в России собственное производство молока и молочных продуктов А2.

  • Олег Соколов

    Олег Соколов
    Физиолог, ведущий научный сотрудник ФГБНУ Научный центр психического здоровья РАН, доктор биологических наук

    Почти двадцать лет мы активно изучаем роль белковых компонентов молока, казоморфинов, в процессах психомоторного развития детей. Установлено, что казоморфины грудного женского молока являются важным фактором нормальных темпов всестороннего развития детского организма, а чужеродные казоморфины коровьего молока способны оказывать негативное влияние.

    Учитывая эти данные, в Новой Зеландии была выделена А2-порода коров, из молока которых казоморфин не образуется! Это позволило ученым разработать новый вид диетического питания.

    Замечательно, что в России наконец-то появится собственное молоко А2 и жители нашей страны смогут на практике оценить его полезные свойства. Уверен, что молоко А2 поможет многим людям заново открыть для себя любимый с детства продукт.

  • Вячеслав Дубынин

    Вячеслав Дубынин
    Доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ

    При переваривании А1-казеинов возникает серьезный избыток бета-казоморфинов, и это может нарушать перистальтику кишечника, способствовать формированию и усилению очагов воспаления в стенках ЖКТ. Параллельно нарастает проникновение бета-казоморфинов в кровь, их воздействие на специфические опиоидные рецепторы, фермент DPP4 и др. Все эти события повышают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринных и аутоиммунных патологий, нарушений деятельности нервной системы.

    Исследователи многих стран постепенно увеличивают доказательную базу, свидетельствующую о проблемах переваривания А1-казеинов. Однако по ряду причин это происходит весьма медленно; обычному же человеку, столкнувшемуся с проблемами усвоения молока, порой некогда ждать окончательной "научной ясности". И если отказываться от привычного питания не хочется - каждый волен попробовать молоко А2, а затем, прислушавшись к собственным ощущениям, сказать: "Пожалуй, никакой разницы нет" или "Да, мне стало лучше!"

  • Светлана Исакова

    Светлана Исакова
    Врач-терапевт, гастроэнтеролог

    Найти продукт, который смог бы заменить молоко, просто невозможно. Долгожители планеты, как правило, предпочитают молочные продукты всей остальной пище. Но как быть с повышенной чувствительностью к обычному молоку? Начало восстановления продукта в рационе возможно с молоком А2.

    Пищеварительные ферменты, способные переварить белок молока, по-разному взаимодействуют с β-казеинами А1 и А2. В случае молока А2 пищеварение протекает без выраженных вздутий, урчания и дискомфорта в животе. Молоко А2 полезно и высокочувствительным к молоку людям, и пациентам после воспалительных заболеваний кишечника, и детям, и людям старшего возраста.

  • Кит Вудфорд

    Кит Вудфорд
    Профессор, автор мирового бестселлера «Дьявол в молоке. Молоко A1 и A2: здоровье, болезни и политика»

    Последние годы значительную часть моей профессиональной жизни составляет изучение различий между молоком А1 и А2. Молоко А2 – совершенно натуральное, природное молоко. Молоко А1 появилось в результате мутации, произошедшей несколько тысяч лет назад. Во время переваривания молока типа А1 происходит высвобождение небольшого опиоидного фрагмента бета-казоморфина-7. Действие этого пептида замедляет прохождение пищи через ЖКТ. Это может приводить к более интенсивным процессам брожения и вызывать дискомфорт.

    Нам также известно на основании лабораторных и клинических исследований о воспалительной роли этого пептида. В ряде случаев пептид может приводить к каскаду аутоиммунных реакций. Особым значением это может обладать для детей, но это важно для всех возрастных групп… Все поголовье крупнорогатого скота надо перевести к типу А2. Это уже происходит во многих странах мира, и я рад, что в России начинаются эти процессы.

  • Сергей Симоненко

    Сергей Симоненко

    Директор НИИ детского питания, филиала ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии
  • Олег Соколов

    Олег Соколов

    Физиолог, ведущий научный сотрудник ФГБНУ Научный центр психического здоровья РАН, доктор биологических наук
  • Вячеслав Дубынин

    Вячеслав Дубынин

    Доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ
  • Светлана Исакова

    Светлана Исакова

    Врач-терапевт, гастроэнтеролог
  • Кит Вудфорд

    Кит Вудфорд

    Профессор, автор мирового бестселлера «Дьявол в молоке. Молоко A1 и A2: здоровье, болезни и политика»

Наше молоко производится в соответствии с ГОСТом

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Вопросы и ответы

Что такое молоко А2?
Что такое умное молоко А2? Обычное молоко содержит два варианта белка бета-казенина - А1 и А2. Белок А1 - частая причина непереносимости молока, может усиливать воспалительные процессы, становится источником дискомфорта в желудке и кишечнике. Наше умное молоко белок А1 не содержит. Отбирая коров для производства, мы основываемся на генетических тестах, поэтому наше молоко, содержит только белок А2. Умное молоко можно пить без опасений.
Почему молоко считается полезным продуктом? Какие полезные элементы, участвующие в важных процессах человеческого организма, содержатся в молоке?
Молоко – полезный и питательный продукт, который с первых дней человеческой жизни участвует в построении нашего организма. Содержащиеся в молоке белки, как кирпичики, выстраивают наше тело. В коровьем молоке обычно содержатся два варианта белка бета-казеина, обладающего рядом полезных свойств, помогающего в наращивании мышц, – А1 и А2. Исследователи по всему миру выяснили, что белок А1 часто становится причиной воспалительных процессов и неприятных ощущений после молока.
Что такое молоко А2? Чем молоко этого типа отличается от обычного? Почему его употребление может быть лучше?
Так как в молоке А2 нет белка А1, его легче усваивать, оно снижает риски воспалительных процессов и часто подходит даже тем, кто обычное молоко не переносит.
Как молоко А2 производится? Участвуют ли в производстве вредные модификации, можно ли считать производство молока А2 более экологичным?
Как мы убираем из молока А1? Никак. Мы просто отбираем коров, которые естественным образом дают молоко без этого типа белка – и делаем всю нашу продукцию исключительно из их молока. При этом мы контролируем не только тип коров, но и все этапы производства. Приемка молока и выпуск готовой продукции осуществляются через проверку в лаборатории, где мы убеждаемся в отсутствии примеси белка А1.
Почему употребление молока А2 лучше употребления обычного молока? Какие достоинства и полезные свойства этого молока есть? А какие риски есть при употребление обычного молока?

Молоко А2 защищает организм изнутри. Помогает в укреплении иммунитета и восстанавливает силы. Молоко такого типа более питательно для детей.

Многие люди с непереносимостью молока считают, что у них непереносимость лактозы. Хотя часто неприятные ощущения и дискомфорт может вызывать белок А1, который есть в обычном молоке. Поэтому молоко А2 может избавить от неприятных последствий обычного молока.

При частом употребление обычного молока повышается возможность сердечно-сосудистых, аутоиммунных заболеваний, а также диабета первого типа у детей.

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Умное молоко А2 – это 100% натуральное низкоаллергенное молоко

Обычное коровье молоко содержит два типа белка: А1 и А2. Белок А1 часто становится причиной непереносимости молока, проблем в ЖКТ и вызывает риск сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваний.

Умное молоко А2 естественным образом не содержит белок А1, поскольку путем генетических тестов мы выбираем коров, дающих молоко только с типом белка А2.

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