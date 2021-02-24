Умное молоко усвоить легко!

Забота о себе начинается с выбора правильных продуктов. Но что делать людям, которые хотят получать максимальную пользу для организма, и тем, кто страдает от непереносимости молока?
Попробуйте Умное молоко А2 и убедитесь в натуральности и пользе настоящего низкоаллергенного коровьего молока.
Не выделяет бета-казоморфин-7 (БКМ 7), который может вызвать воспаление слизистой кишечника и неприятные ощущения в желудочно-кишечном тракте.
Мы просто отбираем коров, которые естественным образом дают молоко без этого типа белка, и делаем всю нашу продукцию исключительно из их молока.
Качественное и сбалансированное питание – главная составляющая правильного развития детского организма. При этом очень важно, чтобы продукты для детского рациона производились в России – это позволит контролировать всю цепочку производственного процесса и быть уверенным в качестве и результате. Поэтому мы очень рады, что компания «А2 Молоко» запустила в России собственное производство молока и молочных продуктов А2.
Почти двадцать лет мы активно изучаем роль белковых компонентов молока, казоморфинов, в процессах психомоторного развития детей. Установлено, что казоморфины грудного женского молока являются важным фактором нормальных темпов всестороннего развития детского организма, а чужеродные казоморфины коровьего молока способны оказывать негативное влияние.
Учитывая эти данные, в Новой Зеландии была выделена А2-порода коров, из молока которых казоморфин не образуется! Это позволило ученым разработать новый вид диетического питания.
Замечательно, что в России наконец-то появится собственное молоко А2 и жители нашей страны смогут на практике оценить его полезные свойства. Уверен, что молоко А2 поможет многим людям заново открыть для себя любимый с детства продукт.
При переваривании А1-казеинов возникает серьезный избыток бета-казоморфинов, и это может нарушать перистальтику кишечника, способствовать формированию и усилению очагов воспаления в стенках ЖКТ. Параллельно нарастает проникновение бета-казоморфинов в кровь, их воздействие на специфические опиоидные рецепторы, фермент DPP4 и др. Все эти события повышают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринных и аутоиммунных патологий, нарушений деятельности нервной системы.
Исследователи многих стран постепенно увеличивают доказательную базу, свидетельствующую о проблемах переваривания А1-казеинов. Однако по ряду причин это происходит весьма медленно; обычному же человеку, столкнувшемуся с проблемами усвоения молока, порой некогда ждать окончательной "научной ясности". И если отказываться от привычного питания не хочется - каждый волен попробовать молоко А2, а затем, прислушавшись к собственным ощущениям, сказать: "Пожалуй, никакой разницы нет" или "Да, мне стало лучше!"
Найти продукт, который смог бы заменить молоко, просто невозможно. Долгожители планеты, как правило, предпочитают молочные продукты всей остальной пище. Но как быть с повышенной чувствительностью к обычному молоку? Начало восстановления продукта в рационе возможно с молоком А2.
Пищеварительные ферменты, способные переварить белок молока, по-разному взаимодействуют с β-казеинами А1 и А2. В случае молока А2 пищеварение протекает без выраженных вздутий, урчания и дискомфорта в животе. Молоко А2 полезно и высокочувствительным к молоку людям, и пациентам после воспалительных заболеваний кишечника, и детям, и людям старшего возраста.
Последние годы значительную часть моей профессиональной жизни составляет изучение различий между молоком А1 и А2. Молоко А2 – совершенно натуральное, природное молоко. Молоко А1 появилось в результате мутации, произошедшей несколько тысяч лет назад. Во время переваривания молока типа А1 происходит высвобождение небольшого опиоидного фрагмента бета-казоморфина-7. Действие этого пептида замедляет прохождение пищи через ЖКТ. Это может приводить к более интенсивным процессам брожения и вызывать дискомфорт.
Нам также известно на основании лабораторных и клинических исследований о воспалительной роли этого пептида. В ряде случаев пептид может приводить к каскаду аутоиммунных реакций. Особым значением это может обладать для детей, но это важно для всех возрастных групп… Все поголовье крупнорогатого скота надо перевести к типу А2. Это уже происходит во многих странах мира, и я рад, что в России начинаются эти процессы.
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Молоко А2 защищает организм изнутри. Помогает в укреплении иммунитета и восстанавливает силы. Молоко такого типа более питательно для детей.
Многие люди с непереносимостью молока считают, что у них непереносимость лактозы. Хотя часто неприятные ощущения и дискомфорт может вызывать белок А1, который есть в обычном молоке. Поэтому молоко А2 может избавить от неприятных последствий обычного молока.
При частом употребление обычного молока повышается возможность сердечно-сосудистых, аутоиммунных заболеваний, а также диабета первого типа у детей.
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Обычное коровье молоко содержит два типа белка: А1 и А2. Белок А1 часто становится причиной непереносимости молока, проблем в ЖКТ и вызывает риск сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваний.
Умное молоко А2 естественным образом не содержит белок А1, поскольку путем генетических тестов мы выбираем коров, дающих молоко только с типом белка А2.
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